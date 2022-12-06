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Fenerbahçe'de Valencia ve Alioski'nin durumları açıklandı

Antalya'daki kamp kadrosuna dahil edilmeyen Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama geldi

Giriş: 06.12.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Valencia ve Alioski'nin durumları açıklandı

Fenerbahçe'de 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Ekvadorlu Enner Valencia'nın iki hafta, Alioski'nin ise iki-üç haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara döneceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır"

"Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."

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