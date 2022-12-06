Fenerbahçe'de 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Ekvadorlu Enner Valencia'nın iki hafta, Alioski'nin ise iki-üç haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara döneceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır"

"Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."