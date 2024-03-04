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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları devam etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları devam etti

        Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:03
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        Fenerbahçe'de Avrupa maçı hazırlıkları sürdü!
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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