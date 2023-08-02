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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu hazırlıkları başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu hazırlıkları başladı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor (Slovenya)-Differdange 03 (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:19
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı.

        Dün oynanan Zimbru karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla süren idman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandı.

        Sakatlıkları bulunan Emre Mor ile Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

        Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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