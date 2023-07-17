Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 isim açıklanmayı bekliyor!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum...
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Rusya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son hızıyla devam ediyor.
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Kadrosuna Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi isimleri katan sarı-lacivertliler son olarak yıldız futbolcu Tusan Tadic'i renklerine bağladı.
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BECAO VE LIVAKOVIC'TE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.
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İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.
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Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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İSMAİL KARTAL DOĞRULADI
Fenerbahçe'nin Rusya kampında oynadığı karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal, Becao transferini doğruladı.
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Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
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LIVAKOVIC'TE İMZA AN MESELESİ
Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Hırvat Dominik Livakovic'le her konuda anlaşmaya vardı.
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28 yaşındaki file bekçisiyle daha önce anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de ödenecek bonservis konusunda el sıkıştı.
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Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci için Hırvat kulübüne 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic'in, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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TARAFTARLARA VEDA ETTİ
Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti.
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ZAHA'NIN KARAR VERMESİ BEKLENİYOR
Transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sırada olan Wilfred Zaha'nin kararını bugün vermesi bekleniyor.
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Hücumun her bölgesinde görev alabilen Zaha'nin Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdi.
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Olumlu dönüş yapması bekelenen Zaha'nın transferinde aksi bir durum olması halinde alternatif isimleri yönelinecek.
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