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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:04
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        F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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