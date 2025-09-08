Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan ekip, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü. Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.