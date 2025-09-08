Habertürk
        Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.09.2025 - 15:25
        Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan ekip, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü. Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

