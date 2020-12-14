Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi. Sarı-lacivertli ekipte, Tolga Ciğerci'nin sağ üst arka adaledesinde 2'nci derece yırtık tespit edilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertleler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.