Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 4, Avrupa'da da 2 maçta forma giyemeyen Marcel Tisserand, antrenmanın tamamında takıma birlikte çalıştı.