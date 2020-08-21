Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde testler sonucunda sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.

Fenerbahçe, tam kadro halinde hazırlıklarına devam edecek.