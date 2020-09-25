Fenerbahçe'de test sonuçları negatif

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyetin korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."