Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan

Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken Fenerbahçe, 8. hafta maçında Denizlispor'a konuk olacak. Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği puan kaybı yaşayan sarı lacivertliler, kritik mücadeleye “mutlak 3 puan” parolasıyla çıkacak.

Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantılarda 3 puana odaklandıklarını belirterek "Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz. Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz" dedikleri öğrenildi.