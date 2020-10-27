Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli ünlü isimler ile Zoom uygulaması üzerinden 1907 sarı-lacivertli taraftar katıldı.

Etkinlikte açıklamada bulunan ve taraftarların sorularını yanıtlayan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin "Mohikan" uygulaması sayesinde her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağını dile getirdi.

Başkanlık sıfatının geçici, taraftar sıfatının ise kalıcı olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Bu yeniliğimizde kulüp içinden ve dışından emeği geçen çok insan var. Fenerbahçeli ünlüler burada. Meslekleri ne olursa olsun kalpleri Fenerbahçe ile atan her zaman destekleyen ve koşan insanlar var. Hepinize şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin zenginliğinde herkesin bir katkısı olduğunu aktaran Ali Koç, şöyle devam etti:

"FenerOl' kampanyası yaptık, çağrıda bulunduk milyonlar katıldı. Yeni bir çağrı için yola çıktık. Fenerbahçe dijitalleşiyor. Sadece Türkiye'de değil tüm spor kulüpleri arasında farklı bir pozisyonda olmak için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bunların bazıları lanse edildi bazıları ise edilecek. Biz bir gönüllü ordusu olarak çalışırsak Fenerbahçe bugün de yarın da bağımsız olur, her zaman ayakları üzerinde durabilir. İçeriği dijital dünyada arayan bir kitle geliyor. Yeni gelir kaynakları oluşturmamız lazım."

Ali Koç, bu yaz Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Alex de Souza gibi eski futbolcuların katılımıyla bir jübile maçı gerçekleştirmeyi düşündüklerini de aktardı.

Fenerbahçe'nin dijital dünyada lider bir kulüp haline gelmesi için pek çok çalışmalarının bulunduğunu da anlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Mohikan ismi, fedakar, cefakar, isyankar, savaşçı, sadık ve inatçı anlamını taşıyor. Arkadaşlar Mohikan ismini getirdiği zaman önce 'bu nereden çıktı' dedik sonra niye çıktığını anlattılar ve tabii bizlerin ve rakip taraftarların hayranlıkları yıllardır izlediği maç öncesi Mohikan ritüelimiz var. Hepsini bir araya koyunca bu ismi benimsemek zor olmadı. Bu uygulama aynı zamanda b