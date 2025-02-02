Fenerbahçe'de Talisca kararı!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın kadrosuna alındı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ekip Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklanan kadroda yerini aldı.
Brezilyalı yıldız, maçta yedekler arasında bulunacak.
Fenerbahçe'de bir diğer yeni transferler Milan Skriniar ve Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer alacak. Yeni transfer Ognjen Mimović ise kadroda yer almadı.