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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Rusya temsilcisi Zenit'in, iyi oyunculara sahip olduğunu söyledi.
Comolli, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Zenit'in iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Geçen yıl geçirdikleri kötü sezonun ardından iyi bir geri dönüş sağladılar. Her zaman iyi futbolcuları olan bir takım. Çok sayıda Brezilyalı futbolcusu var." dedi.
Zenit ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın çok soğuk bir havada oynanacağını vurgulayan Comolli, "Bunu mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir statta oynayacağız. Dünya Kupası için inşa edilen bir stat. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum, kaliteli bir zeminde oynayacağız. Rusya'da kışın genellikle zeminlerin durumu sıkıntılı olabilir ama biz iyi bir zeminde oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Comolli, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanlarla ilgili de şunları kaydetti:
"Ersun Yanal eşliğinde geçirdiğimiz iki idman takım adına gerçekten çok pozitifti. Kendisi ve ekibi takımın enerjisini yukarı çekmeye, takıma pozitif enerji ve öz güven vermeye çalışıyor ki öz güven konusu son haftalarda takımımızda biraz eksikti. Gerçekten çok fazla çalışıyorlar. Geçirdiğimiz idmanların yoğunluğu çok iyiydi. Oyuncular kendilerini çok iyi bir şekilde adadılar. Aynı zamanda takımın psikolojik durumunu yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bunun etkilerini bu akşamki maçta da göreceğiz diye umuyorum."
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