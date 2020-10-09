Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, farklı branş ve alanları kapsayan iş birlikleri de bulunan taraflar arasındaki anlaşmaya göre, erkek voleybol takımının 2020-2021 sezonunda da Fenerbahçe HDI Sigorta adıyla mücadele edeceği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, şunları söylediği aktarıldı:
"En büyük hedefimiz, her zaman olduğu gibi tüm kupaları müzemize götürmek. Bu sezona, 2020-2021'in ilk kupası olan Şampiyonlar Kupası'nı alarak ilk adımı atmış olduk. Takımımız, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Takımımızın bu yarışmacı ve güçlü kimlikte devam edebilmesi için, değerli iş ortaklarımızın verdiği destek çok önemli. En kıymetli iş ortaklarımızdan biri olan HDI Sigorta, bu anlamda gerçekten eşsiz bir marka. Takımımız için yaptıkları yatırım, camiamızın gurur duyacağı bir yapıyı sürdürmek ve bu zorlayıcı ortamda rekabetçi kalabilmek için bizlere olanak sunuyor. Maddi desteğin yanı sıra iyi bir Fenerbahçeli olan Sayın Ceyhan Hancıoğlu'nun sağladığı manevi destek de bizim için itici bir güç oluyor. Kendisine ve kurumuna bu güzel iş ortaklığı için kulübüm adına teşekkür ederim."
HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun ise, "HDI Sigorta olarak, günümüz zorlu koşullarına rağmen ülkemizde bireysel ve takım sporlarının gelişmesi, hak ettiği yerlere gelebilmesi adına verdiğimiz mücadelenin sık sık altını çiziyoruz. Aynı amaç doğrultusunda uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduğumuz Fenerbahçe ailesine, bizlere olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. Salgın nedeniyle tescil edilen sezonda sergilediği güzel oyunla ligi de lider tamamlayan takımımızın, yeni sezonda da isim sponsoru olmaktan çok gururluyuz. Dilerim nice başarıları beraber karşılarız." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Öte yandan, 12 Ekim Pazartesi günü HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde, Şampiyonlar Kupası zaferinin kutlanması amacıyla bir araya gelineceği de duyuruldu.
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