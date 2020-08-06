Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirdikten sonra bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhana Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı açıklayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi! TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'ye Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.

İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor. Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 maça çıkan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.