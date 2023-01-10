Fenerbahçe'ye sezon başında Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un gelmesiyle oyun sisteminde de farklılıklar gözlendi. Sezonu erken açan Sarı-Lacivertliler bu zamana kadar 30 resmi müsabakaya çıktı. Fenerbahçe çıktığı 30 resmi müsabakada toplam 5 mağlubiyet aldı. Peki bu 5 mağlubiyetin kaçı eleştirilen üçlü sistemle geldi?

Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci mağlubiyeti ilkinden neredeyse 1 ay sonra Konyaspor karşısında geldi. Jorge Jesus bu maça 3'lü sistemle çıktı.

Fenerbahçe, sezonun ilk mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Dinamo Kiev'e karşı aldı. Uzatmalara giden karşılaşmayı Ukrayna temsilcisi 2-1 kazandı. Henüz sezonun başında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe bu maça 4'lü sistemle çıktı.

Giresunspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor oldu. Portekizli teknik adam ligdeki üçüncü mağlubiyetini de 3'lü sistemle aldı. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ligde üst üste iki maç kazanan Fenerbahçe bu maçlarda 4'lü formasyon ile oynadı.

Sarı-Lacivertliler ligin 4. haftasındaki Konyaspor mağlubiyetinin ardından uzun bir seri yakaladı ve 8 hafta kaybetmedi. Jesus'un öğrencilerinin ligdeki ikinci mağlubiyeti ise Giresunspor karşısında geldi. Fenerbahçe, ligin 14. haftasında mağlup olduğu Giresunspor karşısına ise 4'lü savunma sistemiyle çıktı.

Jorge Jesus üçlü savunmada büyük zaaflar vermesine rağmen sisteminden vazgeçmedi. Trabzonspor deplasmanındaki mağlubiyet eleştirilirken, Galatasaray karşısında da aynı tablo yaşandı.

Ligde 18. haftaya geldiğimizde ise Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maçtan önce günlerce, Jorge Jesus'un takımını hangi sistemle sahaya süreceği tartışıldı. Tecrübeli çalıştırıcı takımını 3'lü formasyonda sahaya sürdü ve 3-0'lık mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe bu sezonki büyük ve zorlu maçlarda yaşadığı gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı. Sarı-Lacivertliler bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.

Yani, Fenerbahçe bu sezon aldığı 5 mağlubiyetten 3 tanesini 3'lü sistemle yaşadı. Peki çok eleştirelen 3'lü sistemle kaç maç kazandı. İşte kazanılan maçlar...