Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Mesut Özil'in bu sezonki performansıyla Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını sütunlarına taşıyan France Football, Özil'in maliyet ve fayda analizi yapıldığı zaman Arsenal için beklentilerin çok altında olduğunu ve Arsenal yönetiminin de Özil için tüm transfer opsiyonlarını değerlendirme kararı aldığını vurguladı.