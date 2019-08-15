Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Alman basını, uzun süredir Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olan oyuncunun şu anda VfB Stuttgart’ta yıllık 800 bin euro kazandığı hatırlatıldı. Fenerbahçe’nin ise Belçikalı genç oyuncuya bunun iki katını önerdiği bildirildi. Türk kulübünün Alman ekibine 1 sezonluk kiralama ve sezon sonunda 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdiği de belirtildi.