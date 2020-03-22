Fenerbahçe'de sezona Ersun Yanal ile başlanırken, Antalyaspor maçının ardından tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı. Son olarak kupada oynanan Trabzonspor maçında görev yapan Yanal, Fenerbahçe'nin sezon içinde yolları ayırdığı antrenörler arasına eklendi. Peki Fenerbahçe'nin sezona başladığı teknik adam ile sezon bitmeden yolları ayırma geçmişinde hangi isimler var. Habertürk olarak sizin için derledik.