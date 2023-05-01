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Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Giriş: 01.05.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi
AA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, saha idmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda çift kale maçla antrenmana devam etti.

İdman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

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