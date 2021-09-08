Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmadı.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, sonraki bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında, Filip Novak ise ilk bölümde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.