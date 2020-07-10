Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.