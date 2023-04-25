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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Giriş: 25.04.2023 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışması yaptıkları bildirildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Dün oynanan İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların ise yenilenme antrenmanı yaptıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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