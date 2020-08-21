Son olarak PAOK forması giyen 33 yaşındaki Angolalı futbolcu, "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı" dedi.