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        Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!

        Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Serdar Dursun'un talipleri artıyor. Milli futbolcu için Alman basınından sürpriz bir iddia daha geldi.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 13:33
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          Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

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          Son olarak Alman basınında milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı

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          Bild'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u gündemine aldı.

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          31 yaşındaki golcünün Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.

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          Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.

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          2021/22 sezonunun başında Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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