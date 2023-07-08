Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Serdar Dursun'un talipleri artıyor. Milli futbolcu için Alman basınından sürpriz bir iddia daha geldi.
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Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Alman basınında milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı
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Bild'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u gündemine aldı.
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31 yaşındaki golcünün Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.
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Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.
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2021/22 sezonunun başında Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.