Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!

1 Şurada Paylaş!







Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

2 Şurada Paylaş!







Son olarak Alman basınında milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı

3 Şurada Paylaş!







Bild'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u gündemine aldı.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







31 yaşındaki golcünün Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.

5 Şurada Paylaş!







Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.