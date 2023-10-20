Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı!
Süper Lig lideri Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı. Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında, Joshua King'in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Serdar Aziz ve Joshua King sakatlıklarına dair resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.
İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"