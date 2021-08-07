Süper Lig'de 2021-22 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Çağtay Kurukalıp, takımla çalışırken; sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak ise antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları sona eren Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımla birlikte yapılan çalışmada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan isimler ise çalışmalarına akşam saatlerinde yapacakları idmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.