DHA

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında 20 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi´nde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Slavia Prag ile oynanan maçta ilk 11´de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Serdar Aziz bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.