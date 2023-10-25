Fenerbahçe'de Serdar Aziz ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, sol ayak bileğinden ameliyat oldu.
Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Almanya'ya giden Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.