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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz ameliyat oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Serdar Aziz ameliyat oldu

        Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, sol ayak bileğinden ameliyat oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:08
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        Serdar Aziz ameliyat oldu
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        Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Almanya'ya giden Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, ameliyat edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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