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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de seçim 8-9 Haziran'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de seçim 8-9 Haziran'da!

        Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği 30 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:24
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        Fenerbahçe'de seçim 8-9 Haziran'da!
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        Fenerbahçe Kulübü'nde 30 Mayıs'ta yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı 8-9 Haziran tarihine ertelendi.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

        Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

        Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır.

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