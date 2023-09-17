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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'den müthiş istatistik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'den müthiş istatistik!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Antalyaspor'a attığı golle sarı-lacivertli takıma üç puanı getiren isim oldu. Gol ve asistleriyle öne çıkan yıldız futbolcu, bu sezon toplam 9 gole direkt katkıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:40
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        Szymanski'den müthiş istatistik!
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi takıma kattığı Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

        Polonyalı orta saha, 80. dakikada takımının galibiyet golüne imza attı. Ligin 2. haftasında Samsunspor filelerini de havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Szymanski, bu sezon toplam 5 gol, 4 asist üretti.

        Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 89. dakikada yerini Alexander Djiku'ye bıraktı.

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