Fenerbahçe'de sakatlıkların son durumu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde yer aldı. Victor Moses ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.