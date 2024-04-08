Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum ne?
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred, İsmail Yüksek, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Djiku'nun sakatlıktaki son durumları belli oldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda bazı oyuncuların da son durumları belli oldu.
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Sarı-Lacivertlilerde Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı.
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Bir süredir sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ise takıma geri döndü. Milli yıldız Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında yer aldı.
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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Joshua King'in Olympiakos maçında kadroda yer alması beklenmezken Cuma günü takımla birlikte çalışması planlanıyor. Norveçli futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
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Bu sezon son dakikada attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Michy Batshuayi ise sakatlığını atlatmak üzere, Belçikalı yıldız koşulara başladı.
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Takımın tecrübeli stoperi Djiku'nun ise son maçta bir rahatsızlığı olmuştu, o da bugün koşulara başladı.
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