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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Valencia...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşması öncesinde Sarı-Lacivertli takımda bir şok yaşandı. Sakatlık geçiren Enner Valencia kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Giriş: 27.12.2022 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Valencia...
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı öncesinde ev sahibi takımda sakatlık şoku yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

DİĞER EKSİKLER

Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

JESUS'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Valencia'nın sakatlığı hakkında konuştu. Jesus, "Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki diz sakatlığı nüksetti. Karmaşık bir sakatlık. En kısa sürede toparlanması için çalışıyoruz. Takımımızın ve ligimizin golcü. Takımızdaki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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