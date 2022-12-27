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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı öncesinde ev sahibi takımda sakatlık şoku yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı. DİĞER EKSİKLER Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

JESUS'TAN AÇIKLAMA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Valencia'nın sakatlığı hakkında konuştu. Jesus, "Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki diz sakatlığı nüksetti. Karmaşık bir sakatlık. En kısa sürede toparlanması için çalışıyoruz. Takımımızın ve ligimizin golcü. Takımızdaki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.