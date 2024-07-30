Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred maça devam edemedi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred maça devam edemedi

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş karşılaşmasında Lugano'yu konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı! 31. dakikada sakatlanan Fred müsabakaya devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Lugano'yu konuk etti.

        Kadıköy'deki maçın başlarında sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. 31. dakikada sakatlanan Fred oyuna devam edemedi.

        Brezilyalı futbolcu saha kenarına gelirken oyuna İsmail Yüksek dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Habertürk Anasayfa