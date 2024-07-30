Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Fred maça devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş karşılaşmasında Lugano'yu konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı! 31. dakikada sakatlanan Fred müsabakaya devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı
Giriş: 30.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:54
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Lugano'yu konuk etti.
Kadıköy'deki maçın başlarında sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. 31. dakikada sakatlanan Fred oyuna devam edemedi.
Brezilyalı futbolcu saha kenarına gelirken oyuna İsmail Yüksek dahil oldu.
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