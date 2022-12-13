Fenerbahçe'de sakatlık raporu!

Tedavileri süren isimlerden Emre Mor'un yarın, belinde ağrıları olan Altay Bayındır'ın ise hafta sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İyileşme sürecindeki isimlerden Luan Peres ve Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde takıma katılması planlanıyor.

Rayo Vallecano maçında yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edilen Joao Pedro'nun tedavisi devam ederken, tecrübeli oyuncunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi planlanıyor.

Tedavisi devam eden Arda Güler'in gelecek hafta durumunun yeniden kontrol edileceği öğrenilirken, bir haftalık tedavi sürecini tamamlayan Ezgyjan Alioski'nin 2 hafta içinde takıma katılması bekleniyor.