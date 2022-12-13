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Fenerbahçe'de sakatlık raporu!

Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Sakatlık yaşayan oyuncuların ise takıma dönüş tarihleri yavaş yavaş belli oluyor. İşte detaylar...

Giriş: 13.12.2022 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de sakatlık raporu!

2022 Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Fenerbahçe çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a döndü.

Sarı-lacivertli ekipte tedavi süreçleri devam eden futbolcular, özel programları dahilinde çalıştı.

Tedavileri süren isimlerden Emre Mor'un yarın, belinde ağrıları olan Altay Bayındır'ın ise hafta sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İyileşme sürecindeki isimlerden Luan Peres ve Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde takıma katılması planlanıyor.

Tedavisi devam eden Arda Güler'in gelecek hafta durumunun yeniden kontrol edileceği öğrenilirken, bir haftalık tedavi sürecini tamamlayan Ezgyjan Alioski'nin 2 hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Rayo Vallecano maçında yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edilen Joao Pedro'nun tedavisi devam ederken, tecrübeli oyuncunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi planlanıyor.

Öte yandan, genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ın da 2 haftalık tedavisinin tamamlandığı, saha çalışmaları sonrası takımla idmanlara çıkabileceği öğrenildi.

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