Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valenica sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi. Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

ALTAY BAYINDIR GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlanan bir diğer isim Altay Bayındır oldu. Omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır gözyaşları içerisinde oyundan çıktı. Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada oyuna Berke Özer girdi. Berke Özer, ciddi acı çeken arkadaşını öperek kenara gönderdi.

ALTAY'DAN İYİ HABER

Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kontrollerin ardından hastaneden ayrıldı. Takım ile birlikte İstanbul'a dönecek 23 yaşındaki kaleci, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde bir kırığa rastlanmadı. Altay'ın durumu İstanbul'da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

ENNER VALENCIA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 81. dakikasında Enner Valencia sedye ile kenara taşındı. Fenerbahçeli futbolcu oyuna devam edemedi. Değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.