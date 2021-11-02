Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Bosuil Stadyumu'ndaki mücadele 4 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe 3'üncü sırada 2 puanla yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı alamayan sarı-lacivertli ekip, Royal Antwerp karşısında Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine engel olamadı. Üst üste gelen kötü sonuçlara dur diyemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ise geleceği merak konusu. Uyguladığı 3-4-2-1 sistemi ile tepkileri üzerine çeken sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, karşılaşmalardaki oyuncu değişiklikleriyle de eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.
SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 SAKAT
Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Antwerp maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfancan, Rossi, Berisha"
NAZIM TAKIM ARKADAŞLARININ GERİSİNDE KALDI
Fenerbahçe'de Antwerp maçında Nazım Sangare'nin yedekler arasında yer alması yerinde ise Osayi-Samuel'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak forma giyemeyen ve ilk 11 yarışında takım arkadaşlarına göre geride kalan Nazım Sangare, teknik heyetin beğenisini toplayamadı. Avrupa'da önemli maça çıkacak sarı-lacivertli ekipte Nazım'ın yedekler arasında yer alması beklenirken yerine Osayi-Samuel'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.
FORVETTE TEK SEÇENEK BERISHA
Sarı-lacivertli ekipte bu sezon as forvet olması beklenen Mergim Berisha, ligde 3 maçta görev alamadı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Alman futbolcu, Kadıköy'de oynanan Antwerp mücadelesinde ise 67 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, deplasmanda oynanacak Antwerp maçında ilk 11'de görev alabilecek.
İRFAN CAN VE MERT HAKAN UZUN BİR ARADAN SONRA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aradan sonda 11'e dönecek. Gstuvo'nun sakatlanması ve Crespo'nun ise Avrupa listesinde yer almamasından dolayı İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp maçında sahaya ilk 11'de çıkacak.
BERKE TAKIMI SIRTLAYACAK
Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, uzun bir süre takımı sırtlayacak. Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Tedavisi süren Altay'ın yokluğunda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin kalesi Berke Özer'e emanet edilecek.
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