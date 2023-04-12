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Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig´in 29'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı

Giriş: 12.04.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum!
DHA

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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