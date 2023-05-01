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Fenerbahçe'de sakat futbolcularda son durum!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Michy Batshuayi, Sivasspor ile oynanacak kupa maçında Jesus'un şans vermesi halinde kadroda yer alacak

Giriş: 01.05.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de sakat futbolcularda son durum!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

TRT Spor'un haberine göre, Sarı lacivertlilerde Perşembe gününden bu yana takımla çalışan Batshuayi tempo kazanması adına kupa maçıyla birlikte kadroda yer almaya başlayabilir.

Enner Valencia'nın Sivas deplasmanında kadroda olması beklenmiyor, Ekvadorlu golcü ligde oynanacak Giresunspor maçında ise kadrodaki yerini alacak.

Altay ve Lincoln'ün tedavileri sürerken Szalai, Zajc ve Gustavo Henrique bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi halinde Joshua King'in de kupada oynanacak Sivasspor maçında oynaması bekleniyor.

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