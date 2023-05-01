Fenerbahçe'de sakat futbolcularda son durum!

Enner Valencia'nın Sivas deplasmanında kadroda olması beklenmiyor, Ekvadorlu golcü ligde oynanacak Giresunspor maçında ise kadrodaki yerini alacak.

TRT Spor'un haberine göre, Sarı lacivertlilerde Perşembe gününden bu yana takımla çalışan Batshuayi tempo kazanması adına kupa maçıyla birlikte kadroda yer almaya başlayabilir.

Altay ve Lincoln'ün tedavileri sürerken Szalai, Zajc ve Gustavo Henrique bireysel çalışmalarına devam ediyor.