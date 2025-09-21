Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi: İşte sonuçlar!

Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçim ile belirlendi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu.

Ali Koç: 287

Sadettin Saran: 249

Ali Koç: 245

Sadettin Saran: 237

Ali Koç: 247

Sadettin Saran: 233

Ali Koç: 230

Sadettin Saran: 233

Ali Koç: 255

Sadettin Saran: 244

Ali Koç: 256

Sadettin Saran: 257

Ali Koç: 258

Sadettin Saran: 243

Ali Koç: 255

Sadettin Saran: 249

Ali Koç: 246

Sadettin Saran: 251

Ali Koç: 248

Sadettin Saran: 268

Ali Koç: 241

Sadettin Saran: 260

Ali Koç: 260

Sadettin Saran: 251

Ali Koç: 243

Sadettin Saran: 250

Ali Koç: 261

Sadettin Saran: 247

Ali Koç: 258

Sadettin Saran: 226

Ali Koç: 252

Sadettin Saran: 262

Ali Koç: 232

Sadettin Saran: 233

Ali Koç: 235

Sadettin Saran: 236

Ali Koç: 215

Sadettin Saran: 250

Ali Koç: 250

Sadettin Saran: 208

Ali Koç: 256

Sadettin Saran: 276

Ali Koç: 233

Sadettin Saran: 229

Ali Koç: 210

Sadettin Saran: 257

Ali Koç: 245

Sadettin Saran: 254

Ali Koç: 265

Sadettin Saran: 259

Ali Koç: 239

Sadettin Saran: 283

Ali Koç: 249

Sadettin Saran: 221

Ali Koç: 239

Sadettin Saran: 283

Ali Koç: 271

Sadettin Saran: 242

Ali Koç: 222

Sadettin Saran: 253

Ali Koç: 257

Sadettin Saran: 259

Ali Koç: 255

Sadettin Saran: 236

Ali Koç: 228

Sadettin Saran: 256

Ali Koç: 233

Sadettin Saran: 252

Ali Koç: 263

Sadettin Saran: 235

Ali Koç: 226

Sadettin Saran: 277

Ali Koç: 246

Sadettin Saran: 240

Ali Koç: 224

Sadettin Saran: 269

Ali Koç: 240

Sadettin Saran: 268

Ali Koç: 253

Sadettin Saran: 247

Ali Koç: 234

Sadettin Saran: 246

Ali Koç: 245

Sadettin Saran: 246

Ali Koç: 229

Sadettin Saran: 254

Ali Koç: 249

Sadettin Saran: 254

Ali Koç: 245

Sadettin Saran: 262

Ali Koç: 251

Sadettin Saran: 261

Ali Koç: 251

Sadettin Saran: 261

Ali Koç: 248

Sadettin Saran: 268

Ali Koç: 60

Sadettin Saran: 82

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürdü. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı.

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.

Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil etti.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, oyunu 37 numaralı sandıkta kullandı. 🗳️pic.twitter.com/rDJ26WsETD — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

SADETTİN SARAN: FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE GELİYORUZ

Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullandığı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim alanına geldi.pic.twitter.com/rKKgNzUKAq — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025

ALİ KOÇ: YAPI KONUSUNDA ÇÖZÜLMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.

Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi.