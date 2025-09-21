Habertürk
        Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi: İşte sonuçlar! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi: İşte sonuçlar!

        Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda yeni başkan yapılan seçimle belirlendi. Açılan 50 sandıkta oyların çoğunu almayı başaran Sadettin Saran, resmi olmayan sonuçlara 257 oy farkla yeni başkan seçildi!

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 21.09.2025 - 20:50
        Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi!
        Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçim ile belirlendi.

        Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu.

        AÇILAN SANDIK: 50/50

        Toplam: Ali Koç: 12068 Sadettin Saran: 12325

        1. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 287

        Sadettin Saran: 249

        2. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 237

        3. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 247

        Sadettin Saran: 233

        4. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 230

        Sadettin Saran: 233

        5. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 244

        6. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 256

        Sadettin Saran: 257

        7. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 258

        Sadettin Saran: 243

        8. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 249

        9. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 246

        Sadettin Saran: 251

        10. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 248

        Sadettin Saran: 268

        11. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 241

        Sadettin Saran: 260

        12. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 260

        Sadettin Saran: 251

        13. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 243

        Sadettin Saran: 250

        14. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 261

        Sadettin Saran: 247

        15. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 258

        Sadettin Saran: 226

        16. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 252

        Sadettin Saran: 262

        17. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 232

        Sadettin Saran: 233

        18. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 235

        Sadettin Saran: 236

        19. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 215

        Sadettin Saran: 250

        20. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 250

        Sadettin Saran: 208

        21. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 256

        Sadettin Saran: 276

        22. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 233

        Sadettin Saran: 229

        23. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 210

        Sadettin Saran: 257

        24. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 254

        26. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 265

        Sadettin Saran: 259

        27. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 239

        Sadettin Saran: 283

        28. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 249

        Sadettin Saran: 221

        29. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 239

        Sadettin Saran: 283

        30. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 271

        Sadettin Saran: 242

        31. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 222

        Sadettin Saran: 253

        32. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 257

        Sadettin Saran: 259

        33. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 255

        Sadettin Saran: 236

        34. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 228

        Sadettin Saran: 256

        35. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 233

        Sadettin Saran: 252

        36. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 263

        Sadettin Saran: 235

        37. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 226

        Sadettin Saran: 277

        38. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 246

        Sadettin Saran: 240

        39. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 224

        Sadettin Saran: 269

        40. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 240

        Sadettin Saran: 268

        41. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 253

        Sadettin Saran: 247

        42. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 234

        Sadettin Saran: 246

        43. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 246

        44. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 229

        Sadettin Saran: 254

        45. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 249

        Sadettin Saran: 254

        46. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 245

        Sadettin Saran: 262

        47. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 251

        Sadettin Saran: 261

        48. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 251

        Sadettin Saran: 261

        49. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 248

        Sadettin Saran: 268

        50. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 60

        Sadettin Saran: 82

        OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

        Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürdü. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı.

        Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.

        Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil etti.

        SADETTİN SARAN: FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE GELİYORUZ

        Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullandığı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

        ALİ KOÇ: YAPI KONUSUNDA ÇÖZÜLMELER BAŞLIYOR

        Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.

        Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.

        Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi.

        İKİ BAŞKAN ADAYI

        Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

        Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

        Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip...

