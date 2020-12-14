Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 3 maçta İttifak Holding Konyaspor'a, Beşiktaş'a ve Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. İç sahada Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı.