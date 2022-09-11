Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.