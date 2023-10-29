Fenerbahçe'ye Pendikspor maçında sakatlık şoku!
Süper Lig´in 10´uncu haftasında Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred müsabakanın henüz başında sakatlandı ve maça devam edemedi. Miha Zajc, Brezilyalı yıldızın yerine oyuna dahil oldu
Süper Lig´in 10´uncu haftasında Pendikspor, Fenerbahçe´yi konuk ederken sarı-lacivertliler müsabakanın henüz başında sakatlık şoku yaşadı.
Maçın ilk dakikalarında Rodrigo Becao bir ağrı hissedip koşmakta zorluk yaşarken oyuna devam edebileceğine karar verildi. 7. dakikada ise Fred sakatlandı.
İkili mücadele sonrasında adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı yıldız oyuna devam edemedi ve değişiklik işareti yaptı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Fred'in yerine Miha Zajc'ı oyuna sürdü.