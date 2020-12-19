Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas şoku yaşandı! 58. dakikada Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Mirallas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Yunan futbolcu böylece Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü.