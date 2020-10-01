Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı.

Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.