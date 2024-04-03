Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ve Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Yukatel Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 64. dakikasında Milad Mohammadi'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, üst üste 4 lig maçında sarı kart gördü. Bu sezon ligde sekizinci sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, 23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

28. haftada Atakaş Hatayspor, 29. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ve 30. haftada Trabzonspor maçlarında sarı kart gören Oosterwolde, 31. haftada Yukatel Adana Demirspor karşısında da kart görerek, 32. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Gravilon'a yaptığı hareket sonrasında kart gören Sebastian Szymanski de cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon ligde oynanan 31 maçta da şans verdiği Polonyalı futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakarak ilk kez bir lig maçında oynayamayacak.