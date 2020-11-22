Sakatlık şoku! Derbide yok...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku yaşanıyor! Milli Takım'da sakatlanan ve 20 Kasım'daki antrenmanın ilk bölümünden sonra çalışmaya devam edemeyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

TRT Spor'un haberine göre milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.