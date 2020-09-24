Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısınma ve core çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.